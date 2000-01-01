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YouTube 04.04 16:30   MIGnews.com

Супруги из Казахстана опознали сына среди жертв в метро

В МИД Казахстана сообщили, что семья из Алма-Аты опознала серди погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга своего сына, пишет РИА Новости.

Накануне около 14.30 между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-22 прогремел взрыв. По последним данным, жертвами взрыва стали 14 человек, еще 49 сейчас остаются в больницах. Следственный комитет возбудил дело по статье "Террористический акт". В СМИ появлялись сообщения, что гражданин Казахстана может быть причастен к взрыву, но эта информация не подтвердилась.

В МИД Казахстана сообщили, что накануне к генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге обратилась жительница Алма-Аты Ирина Арышева, которая сообщила, что ее сын Максим 1996 года рождения перестал выходить на связь. Она сообщила, что вчера днем он связывался с родственниками и сказал, что возвращается домой с учебы.
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