04.04 15:57 MIGnews.com

Киргиз Акбаржон Джалилов - питерский террорист

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Следственный комитет РФ подтвердил, что теракт в петербургском метро 3 апреля совершил уроженец города Ош (юг Киргизии) Акбаржон Джалилов."Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения", - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Эксперты-криминалисты обнаружили его генетические следы на сумке с бомбой, оставленной на станции метро "Площадь Восстания"."Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", - цитирует ТАСС Петренко.