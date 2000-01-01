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фото из соцсети 04.04 15:57   MIGnews.com

Киргиз Акбаржон Джалилов - питерский террорист

Следственный комитет РФ подтвердил, что теракт в петербургском метро 3 апреля совершил уроженец города Ош (юг Киргизии) Акбаржон Джалилов.

"Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения", - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Эксперты-криминалисты обнаружили его генетические следы на сумке с бомбой, оставленной на станции метро "Площадь Восстания".

"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", - цитирует ТАСС Петренко.
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