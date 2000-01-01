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Иерусалим: в квартире поймали араба в женском нижнем белье 04.04 14:19   MIGnews.com

Иерусалим: в квартире поймали араба в женском нижнем белье

35-летний житель Восточного Иерусалима был задержан в квартире в западной части города.

Араб взломал квартиру и на момент задержания на нем было женское нижнее белье.

В ходе допроса подозреваемого в полиции была установлена его связь с предыдущим взломом той же квартиры два месяца назад. Тогда из квартиры было похищено женское нижнее белье и смартфон.

Срок предварительного содержания под стражей грабителя продлен на три дня.
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