04.04 14:29 MIGnews.com

Из-за ремикса исламской молитвы закрыли ночной клуб

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Один из ночных клубов тунисского курортного города Набуль был закрыт после появления видеозаписи, на которой диджей проигрывает ремикс призыва на мусульманскую молитву. Губернатор города Мнауар Уертани заявил, что ночное заведение прекратит свою работу до дальнейших распоряжений.Он сообщил, что по факту инцидента начато расследование.Кроме того, владелец клуба был задержан "за нарушение моральных норм и публичное оскорбление скромности"."Мы не допустим нападок на религиозные чувства и на святое", - резюмировал Уертани.Видеозапись с фестиваля Orbit Festival, на которой играет танцевальная версия призыва к традиционной мусульманской молитве, вызвал бурю возмущения в социальных сетях, пишет BBC.Организаторы фестиваля уже принесли свои извинения на своей странице в Facebook, отметив, что их цель ни в коем случае не состояла в том, чтобы проигрывать какую-либо оскорбительную музыку.Диджей скандального трека также принес свои извинения: "У меня никогда не было намерения расстроить или оскорбить кого-либо".