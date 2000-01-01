04.04 13:48 MIGnews.com

СКР установил личность террориста в метро Петербурга

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Взрывное устройство в поезде метро Петербурга мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сообщение Следственного комитета России."Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются", – отмечается в сообщении ведомства.Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне поезда произошел взрыв. 14 человек погибло, 51 – пострадало. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции "Площадь Восстания". Оно было обезврежено специалистами.Ранее в Госкомитете национальной безопасности Киргизии сообщили, что возможным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец города Ош (юг Киргизии) ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.