04.04 13:54 MIGnews.com

Армия Сирии уничтожила 30 боевиков ISIS

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Сирийская армия нанесла серию ударов по позициям террористической группировки "Исламское Государство", известной как ISIS. Удары были нанесены в различных районах города Дейр-эс-Зор.Согласно данным министерства обороны Сирии в результате авианалета были уничтожены 28 боевиков и более 20 получили ранения.В ведомстве также отметили, что целью операции были силы боевиков, действующих в кварталах Ар-Рушдия, Аль-Макабер и Аль-Джбейлия в районе 137 полка. А также на территории рядом с военным аэродромом и электростанцией Дейр-эз-Зора.В результате авиаудара также были уничтожены автомобиль, оснащенный пулеметом и противотанковая управляемая ракета.