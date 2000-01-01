Армия Сирии уничтожила 30 боевиков ISIS

Сирийская армия нанесла серию ударов по позициям террористической группировки "Исламское Государство", известной как ISIS. Удары были нанесены в различных районах города Дейр-эс-Зор.
Согласно данным министерства обороны Сирии в результате авианалета были уничтожены 28 боевиков и более 20 получили ранения.
В ведомстве также отметили, что целью операции были силы боевиков, действующих в кварталах Ар-Рушдия, Аль-Макабер и Аль-Джбейлия в районе 137 полка. А также на территории рядом с военным аэродромом и электростанцией Дейр-эз-Зора.
В результате авиаудара также были уничтожены автомобиль, оснащенный пулеметом и противотанковая управляемая ракета.