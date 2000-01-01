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YouTube 04.04 13:54   MIGnews.com

Армия Сирии уничтожила 30 боевиков ISIS

Сирийская армия нанесла серию ударов по позициям террористической группировки "Исламское Государство", известной как ISIS. Удары были нанесены в различных районах города Дейр-эс-Зор.

Согласно данным министерства обороны Сирии в результате авианалета были уничтожены 28 боевиков и более 20 получили ранения.

В ведомстве также отметили, что целью операции были силы боевиков, действующих в кварталах Ар-Рушдия, Аль-Макабер и Аль-Джбейлия в районе 137 полка. А также на территории рядом с военным аэродромом и электростанцией Дейр-эз-Зора.

В результате авиаудара также были уничтожены автомобиль, оснащенный пулеметом и противотанковая управляемая ракета.
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