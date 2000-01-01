04.04 13:08 MIGnews.com

Иерусалим: родители-адвокаты били своих детей

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Адвокатская супружеская чета арестована в Иерусалиме по подозрению в том, что избивала своих детей, в возрасте 5, 8 и 11 лет.Арест был произведен после того, как один из родителей, чья дочь ходит в детский сад вместе с младшим ребенком адвокатов, сообщил в полицию о своих подозрениях в том, что ребенка избивают.Арест был произведен после допроса персонала детского сада. Представители социальных служб опрашивают детей.Муж ранее был признан виновным в избиениях жены. Жену подозревают в недонесении об избиениях детей мужем.