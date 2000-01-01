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6 беженцев чуть ли не утонуло в водах Ла-Манша | Фото: Thinkstock04.04 12:57   MIGnews.com

6 беженцев чуть ли не утонули в водах Ла-Манша

Морское управление Франции спасло 6 иранских беженцев, чья рыбацкая лодка потерпела крушение в водах Ла-Манша. Сообщается, что нелегалы пытались таким способом попасть на территорию Великобритании.

Инцидент произошел ночью, а операция по спасению мигрантов заняла более двух часов. Чрезвычайно густой туман осложнил поиски лодки, говорится в заявление властей.

Беженцев нашли недалеко от побережья Кале, страдающих от легкой гипотермии. Мигранты были переданы сотрудникам пограничной полиции.
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