04.04 12:57 MIGnews.com
6 беженцев чуть ли не утонули в водах Ла-Манша
Морское управление Франции спасло 6 иранских беженцев, чья рыбацкая лодка потерпела крушение в водах Ла-Манша. Сообщается, что нелегалы пытались таким способом попасть на территорию Великобритании.
Инцидент произошел ночью, а операция по спасению мигрантов заняла более двух часов. Чрезвычайно густой туман осложнил поиски лодки, говорится в заявление властей.
Беженцев нашли недалеко от побережья Кале, страдающих от легкой гипотермии. Мигранты были переданы сотрудникам пограничной полиции.
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