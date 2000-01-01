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Три иностранца пострадали от взрыва в метро Петербурга 04.04 12:23   MIGnews.com

Три иностранца пострадали от взрыва в метро Петербурга

Три человека среди пострадавших в результате взрыва в метро Петербурга являются гражданами иностранных государств. Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

По его словам, это граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек: 11 на месте происшествия и трое позже. В стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой. Все пострадавшие, в том числе находящиеся в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время в стабильном состоянии, одна женщина введена в медикаментозную кому, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне поезда произошел взрыв. Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции "Площадь Восстания". Оно было обезврежено специалистами.
Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Ранее в Госкомитете национальной безопасности Киргизии сообщили, что возможным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец города Ош (юг Киргизии) ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
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