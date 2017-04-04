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фото из соцсети 04.04 11:57   MIGnews.com

На "Сенной площади" ищут бомбу

На станции питерского метро "Сенная площадь" полицейские и спасатели ищут бомбу. О ее минировании по номеру "112" сообщил аноним. Станция закрыта. Поезда следуют без остановки.

У вестибюля станции на одноименной площади находятся десяток машин пожарной, медицинской служб, разминирования.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне поезда произошел взрыв. 14 человек погибло, 51 – пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Ранее в Госкомитете национальной безопасности Киргизии сообщили, что возможным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец города Ош (юг Киргизии) ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

#сенная что снова у метро? 04.04.2017

Публикация от Arina (@arisha_life)


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