04.04 11:57 MIGnews.com

На "Сенной площади" ищут бомбу

#сенная что снова у метро? 04.04.2017 Публикация от Arina (@arisha_life) Апр 4 2017 в 1:28 PDT

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