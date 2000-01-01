04.04 11:50 MIGnews.com

Идлиб: в результате химической атаки убиты 60, ранены 200

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Канал Sky News Arabic сообщает о том, что в результате воздушной атаки в районе Хан Шайхун, Идлиб, и применения химических боеприпасов убиты 60 и ранены более 200 человек. Инцидент произошел во вторник утром, 4 апреля.Канал сообщает, что неясно, кто осуществил атаку - российская авиация или ВВС Асада.Согласно информации правозащитников Сирийской обсерватории по правам человека, большинство умерло от удушья. Правозащитная организация ссылается на медицинские источники, которые в свою очередь назвали авиаудар газовой атакой.Несмотря на то, что в конце 2013 года из Сирии было вывезено все химическое оружие, международные эксперты подозревают, что в тайных хранилищах была сохранена часть химического арсенала. Мятежники утверждают, что после официального химического разоружения Сирии Асад совершил десятки атак с применением химического оружия.