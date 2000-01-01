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скриншот с видео YouTube 04.04 11:24   MIGnews.com

Число жертв теракта в Петербурге возросло до 14

Число погибших в результате теракта, совершенного в петербургском метро накануне днем, возросло до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову.
По словам министра, 11 человек умерли на месте взрыва, "трое скончались в агонирующем состоянии — один на этапе транспортировки в скорой помощи, и двое — в приемном отделении Мариинской больницы от травм, несовместимых с жизнью".

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне поезда произошел взрыв. По данным МЧС 51 человек пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

Ранее в Госкомитете национальной безопасности Киргизии сообщили, что возможным исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга является уроженец города Ош (юг Киргизии) ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщали об 11 погибших.
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