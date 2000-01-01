Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Теракт в метро: связь отключали, чтобы обезвредить бомбу 04.04 12:12   MIGnews.com

Теракт в метро: связь отключали, чтобы обезвредить бомбу

Сотрудники силовых ведомств в понедельник днем на время отключали сотовую связь на станции метро "Площадь восстания" в Петербурге на случай, если найденная там бомба могла быть приведена в действие телефонным звонком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взрывное устройство обезвредили.

По данным источника, черную сумку на "Площади восстания" нашли примерно в то же время, когда произошел взрыв в поезде. Он прогремел между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 14 человек, 51 — пострадал, из них 45 — находятся в больницах.

"Нужно понимать, что тот теракт, который вчера планировался, был рассчитан на гораздо большее число жертв. И значительную часть жертв удалось избежать именно благодаря тому, что система обеспечения безопасности отработала", — сказал собеседник агентства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:23
Три иностранца пострадали от взрыва в метро Петербурга
12:18
ООН: Израильская оккупация Палестины подобна рабству в США
11:57
На "Сенной площади" ищут бомбу
11:50
Идлиб: в результате химической атаки убиты 60, ранены 200
11:46
В киевском метро ввели усиленный режим безопасности (фото)
11:24
Число жертв теракта в Петербурге возросло до 14
11:22
Фукаха убили из-за сбора податей с тоннелей
10:41
Мятежники сообщили о химической атаке в Идлибе
10:24
Названо имя предполагаемого смертника в петербургском метро
10:09
Солдат МАГАВа обвинили в нападении на палестинца
10:01
ЦАХАЛ создает оборонительные тоннели против "Хизбаллы"
09:04
Вероятным исполнителем теракта назван уроженец Киргизии
09:03
США прекратили финансирование Фонда Народонаселения ООН
08:58
ХАМАС арестовал десятки людей за сотрудничество с Израилем
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus