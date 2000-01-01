04.04 12:12 MIGnews.com

Теракт в метро: связь отключали, чтобы обезвредить бомбу

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Сотрудники силовых ведомств в понедельник днем на время отключали сотовую связь на станции метро "Площадь восстания" в Петербурге на случай, если найденная там бомба могла быть приведена в действие телефонным звонком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взрывное устройство обезвредили.По данным источника, черную сумку на "Площади восстания" нашли примерно в то же время, когда произошел взрыв в поезде. Он прогремел между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным Национального антитеррористического комитета, погибли 14 человек, 51 — пострадал, из них 45 — находятся в больницах."Нужно понимать, что тот теракт, который вчера планировался, был рассчитан на гораздо большее число жертв. И значительную часть жертв удалось избежать именно благодаря тому, что система обеспечения безопасности отработала", — сказал собеседник агентства.