04.04 10:24 MIGnews.com

Названо имя предполагаемого смертника в петербургском метро

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Спецслужбы Киргизии назвали имя предполагаемого террориста, который взорвал себя в метро в ПетербургеСообщается, что взрыв в метро мог совершить уроженец республики, гражданин РФ Акбаржон Джалилов.Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики."Возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин Российской Федерации России Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения", - цитирует Интерфакс слова собеседника агентства.