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Коронавирус распространяется на израильские школы 04.03 09:02   MIGnews.com

Коронавирус распространяется на израильские школы

По сообщению радио Галей Исраэль среди последних зараженных коронавирусом - заместитель директора школы в Ор Йехуда.

Она заразилась в магазине игрушек, владельцем которого был один из первых зараженных израильтян, вернувшихся из северной Италии.

Учительница и ее класс помещены на карантин.

Также сообщается о том, что один из зараженных - ученик 9-го класса в школе Бреннер. Он работал в том же магазине игрушек в Ор Йехуда. Девятые классы школы Бреннер помещены на карантин. Согласно решению министерства здравоохранения 100 учеников из 311 находятся на карантине.

Также сообщается о том, что военнослужащая ЦАХАЛа , зараженная коронавирусом два дня на прошлой неделе находилась в поликлинике на базе Кирия в Тель-Авиве. 30 солдат помещены на карантин.


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