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У еще троих израильтян диагностирован коронавирус: | Фото:04.03 07:16   MIGnews.com

У еще троих израильтян диагностирован коронавирус

Министерство здравоохранения объявило о том, что еще три израильтянина дали положительный результат на коронавирус, пишет Times of Israel. В результате, общее число подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 15.

Один из пациентов недавно вернулся из Италии, где произошла значительная вспышка вируса. Два других пациента посетили магазин игрушек, в котором работал заболевший сотрудник.

Первый пациент вернулся из Италии 29 февраля и находился на карантине с этого момент. Минздрав планирует опубликовать рейс зараженного и маршрут в Израиле.

Второй пациент работал в магазине игрушек "Красный пират" в Ор-Иегуде, где еще у двух рабочих был диагностирован вирус после поездки в Италию. Третьим пациентом оказался покупатель, который провел в магазине 15 минут.

На данный момент, все трое находятся на карантине.


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