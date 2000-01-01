04.03 22:32 MIGnews.com

Коронавирус: число погибших в США возросло до 10

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В Соединенных Штатах Америки число погибших от коронавируса возросло до девяти человек.Соответствующие данные обнародовано Министерство здравоохранения США, передает AP.Девять человек погибли в округе Кинг, самом густонаселенном штате, еще один – в округе Снохомиш. Большинство из умерших были жителями дома престарелых в пригороде Сиэтла.Общее число случаев инфицирования в США превысило 100 человек по меньшей мере в 15 штатах, причем только в одном только Вашингтоне 27 случаев.По словам специалистов из Центра исследований рака им. Фреда Хатчинсона и Университета Вашингтона заявили, что коронавирус мог распространяться в США в течение шести недель без проявления симптомов. Если эта информация действительна, то в штате в этом районе есть сотни случаев заражения, о которых неизвестно.