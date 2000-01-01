Германия: вспышка коронавируса разрослась до пандемии
Вспышка коронавируса разрослась до пандемии, принявшей массовый характер.
Такое заявление 4 марта сделал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Der Spiegel.
"Вспышка коронавируса в Китае стала глобальной пандемией. Ситуация меняется очень быстро. Ясно, что мы еще не достигли пика заболевания", – сказал он.
По его словам, немецкая система здравоохранения хорошо подготовлена к борьбе с эпидемией. В качестве дополнительной меры по борьбе с распространением правительство ФРГ срочно закупает необходимую одежду для больниц.
Шпан также добавил, что вспышка ранее неизвестного вируса взволновала немцев. Из-за этого люди начали запасаться продуктами длительного хранения, опустошив полки некоторых супермаркетов.
"Но сегодня они снова наполнились. Страх и беспокойство – естественные человеческие реакции", – добавил министр.
Что примечательно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не смогла объявить о пандемии, хотя и сказала, что мир должен подготовиться к такой возможности. Коронавирус на данный момент бушует уже в 81 странах по всему миру.