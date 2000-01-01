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Германия: вспышка коронавируса разрослась до пандемии | Фото:05.03 08:13   MIGnews.com

Германия: вспышка коронавируса разрослась до пандемии

Вспышка коронавируса разрослась до пандемии, принявшей массовый характер.

Такое заявление 4 марта сделал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает Der Spiegel.

"Вспышка коронавируса в Китае стала глобальной пандемией. Ситуация меняется очень быстро. Ясно, что мы еще не достигли пика заболевания", – сказал он.

По его словам, немецкая система здравоохранения хорошо подготовлена к борьбе с эпидемией. В качестве дополнительной меры по борьбе с распространением правительство ФРГ срочно закупает необходимую одежду для больниц.

Шпан также добавил, что вспышка ранее неизвестного вируса взволновала немцев. Из-за этого люди начали запасаться продуктами длительного хранения, опустошив полки некоторых супермаркетов.

"Но сегодня они снова наполнились. Страх и беспокойство – естественные человеческие реакции", – добавил министр.

Что примечательно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до сих пор не смогла объявить о пандемии, хотя и сказала, что мир должен подготовиться к такой возможности. Коронавирус на данный момент бушует уже в 81 странах по всему миру.


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