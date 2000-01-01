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Минздрав о коронавирусе: нет никакой истерики | Фото:04.03 21:11   MIGnews.com

Минздрав о коронавирусе: нет никакой истерики

Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов заступился за меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавируса.

Таким образом он отреагировал на критику, согласно которой действия Минздрава могут нанести ущерб экономике, передает The Times of Israel.

"Говорят, что мы преувеличиваем, что мы впали в истерику. Если бы мы не закрыли Израиль для прибывающих из Италии несколько дней назад, мы бы сегодня оказались во власти массовой эпидемии", – сказал он.

Гендиректор Минздрава также опроверг информацию, что Израиль разрешает поездки из США, но блокирует посетителей из Европы, из-за политических соображений.


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