04.03 21:11 MIGnews.com

Минздрав о коронавирусе: нет никакой истерики

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Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов заступился за меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавируса.Таким образом он отреагировал на критику, согласно которой действия Минздрава могут нанести ущерб экономике, передает The Times of Israel."Говорят, что мы преувеличиваем, что мы впали в истерику. Если бы мы не закрыли Израиль для прибывающих из Италии несколько дней назад, мы бы сегодня оказались во власти массовой эпидемии", – сказал он.Гендиректор Минздрава также опроверг информацию, что Израиль разрешает поездки из США, но блокирует посетителей из Европы, из-за политических соображений.