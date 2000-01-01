Минздрав о коронавирусе: нет никакой истерики

Генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов заступился за меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавируса.
Таким образом он отреагировал на критику, согласно которой действия Минздрава могут нанести ущерб экономике, передает The Times of Israel.
"Говорят, что мы преувеличиваем, что мы впали в истерику. Если бы мы не закрыли Израиль для прибывающих из Италии несколько дней назад, мы бы сегодня оказались во власти массовой эпидемии", – сказал он.
Гендиректор Минздрава также опроверг информацию, что Израиль разрешает поездки из США, но блокирует посетителей из Европы, из-за политических соображений.