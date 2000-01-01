04.03 21:53 MIGnews.com

Коронавирус в Италии: свыше 100 жертв, школы закрываются

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За последние сутки количество погибших от вспышки коронавируса в Италии увеличилось на 28 человек.Об этом объявило правительство страны 4 марта, передает Reuters.Таким образом, общее число погибших в Италии достигло 107, а количество случаев заражения – 3090.Правительство утвердило новые меры безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Они будут применяться в течение не менее 30 дней.Жителям рекомендуют воздерживаться от рукопожатий, объятий, поцелуев, держаться нужно на расстоянии метра от собеседника.Людям старше 75 лет рекомендуется оставаться дома. Также предлагается отменить все конференции и совещания, а спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, могут проходить при отсутствии зрителей.Правительство стремится укрепить систему здравоохранения, увеличив на 50% количество мест в отделениях интенсивной терапии, на которые сейчас приходится наибольшее давление в борьбе с коронавирусом.Министр образования Италии Лусия Аццолина подтвердила закрытие школ и университетов по всей стране с 5 по 15 марта."Для нас это было непростое решение, мы ждали мнению научного комитета", - заявила она.До сих пор школы были закрытыми только на севере страны в районах, которые больше всего пострадали от коронавирус. В частности, в Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье, а также – в Пьемонте и других регионах.