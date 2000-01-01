Коронавирус в Италии: свыше 100 жертв, школы закрываются
За последние сутки количество погибших от вспышки коронавируса в Италии увеличилось на 28 человек.
Об этом объявило правительство страны 4 марта, передает Reuters.
Таким образом, общее число погибших в Италии достигло 107, а количество случаев заражения – 3090.
Правительство утвердило новые меры безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Они будут применяться в течение не менее 30 дней.
Жителям рекомендуют воздерживаться от рукопожатий, объятий, поцелуев, держаться нужно на расстоянии метра от собеседника.
Людям старше 75 лет рекомендуется оставаться дома. Также предлагается отменить все конференции и совещания, а спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, могут проходить при отсутствии зрителей.
Правительство стремится укрепить систему здравоохранения, увеличив на 50% количество мест в отделениях интенсивной терапии, на которые сейчас приходится наибольшее давление в борьбе с коронавирусом.
Министр образования Италии Лусия Аццолина подтвердила закрытие школ и университетов по всей стране с 5 по 15 марта.
"Для нас это было непростое решение, мы ждали мнению научного комитета", - заявила она.
До сих пор школы были закрытыми только на севере страны в районах, которые больше всего пострадали от коронавирус. В частности, в Ломбардии, Венето и Эмилии-Романье, а также – в Пьемонте и других регионах.