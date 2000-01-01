04.03 21:32 MIGnews.com
Кровавые бои в Сирии: потери несут обе стороны
В среду, 4 марта, в районе города Саракиб на востоке провинции Идлиб развязались кровавые бои.
Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
По данным ведомства, потери составили 49 человек с двух сторон. Так, погиб 21 военнослужащий сирийской правительственной армии, из которых 10 – в результате артиллерийского обстрела Турции.
Потери противоборствующей стороны составили 28 человек, среди которых 18 джихадистов.
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