04.03 21:32 MIGnews.com

Кровавые бои в Сирии: потери несут обе стороны

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В среду, 4 марта, в районе города Саракиб на востоке провинции Идлиб развязались кровавые бои.Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.По данным ведомства, потери составили 49 человек с двух сторон. Так, погиб 21 военнослужащий сирийской правительственной армии, из которых 10 – в результате артиллерийского обстрела Турции.Потери противоборствующей стороны составили 28 человек, среди которых 18 джихадистов.