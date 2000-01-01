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Запрет в действии: отменено карнавальное шествие в Холоне | Фото:04.03 20:15   MIGnews.com

Запрет в действии: отменено пуримское шествие в ряде городов

Карнавальное шествие Адлояда в Холоне отменено из-за новых директив Министерства здравоохранения Израиля по борьбе с распространением коронавируса.

Мероприятие, которое проводится на ежегодной основе, должно было состояться 10 марта.

Также аналогичные меры приняли Гиватаима, Герцлия, Кфар-Саба и Рамат Ха Шарон.

Это пришлось сделать из-за запрета на проведение массовых мероприятий, в которых участвуют более 5000 человек.

Ранее также были отменены концерты певцов Ишая Рибо и Натана Гошен на сцене тель-авивского Дворца спорта "Менора Мивтахим", матч четвертьфинала Кубка Израиля Маккаби Хайфа — Хапоэль Беер-Шева в Хайфе, забег в Ришон ле-Цион.


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