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Nakonu.com
04.03 20:15 MIGnews.com
Запрет в действии: отменено пуримское шествие в ряде городов
Карнавальное шествие Адлояда в Холоне отменено из-за новых директив Министерства здравоохранения Израиля по борьбе с распространением коронавируса.
Мероприятие, которое проводится на ежегодной основе, должно было состояться 10 марта.
Также аналогичные меры приняли Гиватаима, Герцлия, Кфар-Саба и Рамат Ха Шарон.
Это пришлось сделать из-за запрета на
проведение массовых мероприятий
, в которых участвуют более 5000 человек.
Ранее также были отменены концерты певцов Ишая Рибо и Натана Гошен на сцене тель-авивского Дворца спорта "Менора Мивтахим", матч четвертьфинала Кубка Израиля Маккаби Хайфа — Хапоэль Беер-Шева в Хайфе, забег в Ришон ле-Цион.
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