04.03 20:04 MIGnews.com
Госслужащим запретили поездки за границу
Комиссия по гражданской службе запретила государственным служащим все поездки за границу.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Авив Кохави также переносит рабочий визит в США, который был запланирован на следующую неделю.
Армия обороны Израиля сообщает, что решение было принято после консультации с министерством здравоохранения. Новая дата визита пока не уточняется.
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