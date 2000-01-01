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Госслужащим запретили выезд за границу | Фото:04.03 20:04   MIGnews.com

Госслужащим запретили поездки за границу

Комиссия по гражданской службе запретила государственным служащим все поездки за границу.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Авив Кохави также переносит рабочий визит в США, который был запланирован на следующую неделю.

Армия обороны Израиля сообщает, что решение было принято после консультации с министерством здравоохранения. Новая дата визита пока не уточняется.


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