Коронавирус в Израиле: новое руководство Минздрава
В Израиле с 4 марта будут запрещены массовые собрания, в которых участвуют более 5000 человек из-за распространения коронавируса.
Об этом в среду рассказал министр здравоохранения Яаков Лицман.
"Мы не допустим международных конференций в Израиле. Есть страны, которые работают над этим и предпринимают различные меры, а есть страны, которые еще не усвоили серьезность ситуации", – отметил он.
Указания для болельщиков, посетивших "Блумфильд" 24 февраля
Более того, Минздрав представил обновленное руководство касательно количества людей, которые в обязательном порядке должны самостоятельно помещаться на карантин после посещения футбольного матча в Тель-Авиве на стадионе Блумфельд на прошлой неделе.
По уточненным данным, карантин до 8 марта требуется только тем, кто находился в секторе 452 (вход 7-8) на рядах с 43 по 49, номера кресел с 169 по 179. Всем остальным изоляция не требуется. Таким образом, инструкции распространяются только на 77 болельщиков.
Карантинный список стран пополнился
Более того, Минздрав расширил список стран, после посещения которых израильские туристы обязаны в течение двух недель соблюдать карантин. В список добавлены Германия, Франция, Швейцария, Испания и Австрия. Новое распоряжение касается также израильтян, вернувшихся менее 14 дней назад.
Лицман призвал граждан страны следовать рекомендациям. По его словам, ведомство готово пойти на ряд непопулярных мер для того, чтобы остановить распространение вируса.
Рекомендация об отказе от рукопожатий
В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу призывает граждан отказаться от рукопожатий, чтобы не подцепить вирус-убийцу, отметив, что мир переживает разгар пандемии.
"Израиль – одна из немногих стран на Западе, в которых сохраняется относительно хорошая ситуация. Мы принимаем жесткие меры для предотвращения распространения вируса", – подчеркнул премьер.
Обряд с мезузот
Главный раввин Израиля Давид Лау призвал граждан отказаться от поцелуя мезузот, поскольку этот обряд не является обязательным, а угроза заразиться коронавирусом увеличивается.