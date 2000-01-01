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Первый вице-президент Ирана заражен коронавирусом | Фото:04.03 14:16   MIGnews.com

Первый вице-президент Ирана заражен коронавирусом

В среду, 4 марта, новостной сайт IranWire сообщил, что первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири дал положительный результат на коронавирус и проходит курс лечения.

IranWire цитирует "информированный источник", но официального подтверждения со стороны иранских чиновников не поступало.

Несколько иранских чиновников были заражены коронавирусом. Один высокопоставленный чиновник скончался от коронавирусной инфекции в понедельник.

Ранее сообщалось, Иран продолжает сокрушать эпидемия смертельного коронавируса. В Исламской Республике от нового заболевания погибло 92 человека, 2922 инфицированы.

Об этом заявил в среду, 4 марта, официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур.


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