04.03 14:16 MIGnews.com
Первый вице-президент Ирана заражен коронавирусом
В среду, 4 марта, новостной сайт IranWire сообщил, что первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири дал положительный результат на коронавирус и проходит курс лечения.
IranWire цитирует "информированный источник", но официального подтверждения со стороны иранских чиновников не поступало.
Несколько иранских чиновников были заражены коронавирусом. Один высокопоставленный чиновник скончался от коронавирусной инфекции в понедельник.
Ранее сообщалось
, Иран продолжает сокрушать эпидемия смертельного коронавируса. В Исламской Республике от нового заболевания погибло 92 человека, 2922 инфицированы.
Об этом заявил в среду, 4 марта, официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур.
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