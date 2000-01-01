05.03 02:30 MIGnews.com

"Коллапс цивилизации": к Земле приближается астероид

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Агенство NASA сообщило о потенциально опасно астероиде, который приближается к Земле, сообщает Express.Огромное космическое тело с номером 52768 пролетит на максимально близком расстоянии от Земли в конце апреля 2020 года. При вхождении в атмосферу астероида, произойдет глобальная катастрофа.Астероид 52786 равен 4 километрам в диаметре и движется в направлении Земли со скоростью около 8,7 километров в секунду (31 320 км/ч). Минимальное расстояние, на котором он будет от Земли, астероид наберет 29 апреля.Астероид подобного размера способен оставить кратер в 10 км и более, а также спровоцировать "глобальное опустошение и возможный коллапс цивилизации".