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Иран: число погибших от коронавируса резко увеличивается | Фото:04.03 13:45   MIGnews.com

Иран: число погибших от коронавируса резко увеличивается

Иран продолжает сокрушать эпидемия смертельного коронавируса, пишет JP. В Исламской Республике от нового заболевания погибло 92 человека, 2922 инфицированы.

Об этом заявил в среду, 4 марта, официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур.

Ранее сообщалось, что в Иране не хватает мест в моргах для погибших от коронавируса.

Трупы кладут даже в картонные коробки. Иранское правительство скрывает масштабы катастрофы и говорит, что не о чем беспокоиться.


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