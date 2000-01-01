04.03 13:45 MIGnews.com

Иран: число погибших от коронавируса резко увеличивается

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Иран продолжает сокрушать эпидемия смертельного коронавируса, пишет JP. В Исламской Республике от нового заболевания погибло 92 человека, 2922 инфицированы.Об этом заявил в среду, 4 марта, официальный представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур.Ранее сообщалось, что в Иране не хватает мест в моргах для погибших от коронавируса.Трупы кладут даже в картонные коробки. Иранское правительство скрывает масштабы катастрофы и говорит, что не о чем беспокоиться.