Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Подросток с коронавирусом был на матче на стадион Блумфельд 04.03 12:47   MIGnews.com

Подросток с коронавирусом был на матче на стадион Блумфельд

Министерство здравоохранения сообщает о том, что подросток из поселения Ирис, заразившийся коронавирусом в магазине игрушек Красный Пират в Ор Йехуда, посетил футбольный матч на стадионе Блумфельд в Тель-Авиве 24 февраля.

Минздрав требует, чтобы все лица, находившиеся в районе ворот №8 стадиона Блумфельд немедленно закрылись на 14-дневный карантин. Потенциально речь идет о нескольких тысячах человек.

Ранее минздрав отправил на карантин всех школьников регионального совета Гиват Бренер, где учился подросток.

Также сообщается о том, что 15-й заболевший коронавирусом - житель Тель-Авива, вернувшийся из Венеции рейсом EJU3342  компании EasyJet 29 февраля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:16
Первый вице-президент Ирана заражен коронавирусом
14:06
В Иране накажут за коррупцию в поставках медикаментов
13:58
БАГАЦ отверг петицию о дисквалификации Нетаниягу
13:45
Иран: число погибших от коронавируса резко увеличивается
13:14
"Ганц не выдерживает давление Ахмада Тиби"
13:11
Бней Брит Канада привлекает правительство к суду
12:31
"Дисквалификация Нетаниягу отражает волю избирателей"
12:02
ВОЗ: смертность от коронавируса составила 3,4%
11:56
Коронавирус: первый зараженный на территории Польши
11:36
Моше Яалон: Люди Ликуда просят нас помочь избавиться от Биби
11:23
Коронавирус: создана новая криптовалюта CoronaCoin
11:13
Смотрич - Уда: ты и твои единомышленники - неблагодарные
11:12
Эяль Голан ждет ребенка
10:47
На шоссе 6 произошло ДТП: сбит пожилой мужчина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus