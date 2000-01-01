04.03 12:47 MIGnews.com

Подросток с коронавирусом был на матче на стадион Блумфельд

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Министерство здравоохранения сообщает о том, что подросток из поселения Ирис, заразившийся коронавирусом в магазине игрушек Красный Пират в Ор Йехуда, посетил футбольный матч на стадионе Блумфельд в Тель-Авиве 24 февраля.Минздрав требует, чтобы все лица, находившиеся в районе ворот №8 стадиона Блумфельд немедленно закрылись на 14-дневный карантин. Потенциально речь идет о нескольких тысячах человек.Ранее минздрав отправил на карантин всех школьников регионального совета Гиват Бренер, где учился подросток.Также сообщается о том, что 15-й заболевший коронавирусом - житель Тель-Авива, вернувшийся из Венеции рейсом EJU3342 компании EasyJet 29 февраля.