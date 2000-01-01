04.03 12:02 MIGnews.com

ВОЗ: смертность от коронавируса составила 3,4%

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Глава Всемирной организации здравоохранения заявил во вторник, 3 марта, что глобальный уровень смертности от Covid-19 составил 3,4 процента.Тедрос Адханом Гебреесус, генеральный директор организации, заявил на пресс-конференции в Женеве, что коронавирус более смертоносен, чем сезонный грипп, однако передается не так легко. "Во всем мире около 3,4 процента зарегистрированных случаев Covid-19 привели к смерти", - сказал доктор Тедрос. "Для сравнения, сезонный грипп, как правило, убивает гораздо меньше, чем 1 процент инфицированных."Оценка, скорее всего, учитывает растущее число заболеваний за пределами Китая, в основном в Южной Корее, Иране и Италии.Во время вспышки и локализации эпидемии в китайском Ухане, уровень смертности от этого заболевания варьировался от 0,7 процента за пределами Ухани до 4 процентов в городе. Организация также заявила, что эпидемия по-разному затронет разные страны.Тедрос добавил, что вирус можно сдержать, но предупредил, что "растущий спрос, накопление и ненадлежащее использование" медикаментов, таких как маски, могут поставить под угрозу способность бороться с эпидемией.