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Пьяного раввина-экстремиста побили и выкинули из синагоги |04.03 08:10   MIGnews.com

Пьяного раввина-экстремиста побили и выкинули из синагоги

Реальная драма случилась в квартале Рамат Шломо, Иерусалим в минувшую пятницу.

Глава Йешива Хеврон раввин Ицхак Фарбштейн, один из лидеров экстремистской фракции Пелег Йерушалми, прибыл в синагогу пьяным в сопровождении пьяных же сыновей. Один из сыновей раввина вышел в центр синагоги начал нести пьяную чушь, оскорбляя мэйнстримных раввинов.

Присутствовавшие верующие были возмущены его поведением, и попытались его урезонить - и очень скоро в ход пошли кулаки. Очевидцы говорят: "Это была мерзкая сцена. В них стали кидать всяким вещами - и те ответили тем же, и все это происходило в священном храме".

Посетители синагоги утверждают, что драка началась из-за того, что семейство Фарбштейн оскорбило лидеров мэйнстрима харедим. Семейство Фарбштейн утверждает, что подверглось избиению за свою принадлежность к Пелег Йерушалми.
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