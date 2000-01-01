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Пурим в Тель-Авиве превратился в пьяную оргию подростков 04.03 07:21   MIGnews.com

Пурим в Тель-Авиве превратился в пьяную оргию подростков

Зохар Бар Карма, старшая медсестра в приемном покое педиатрического отделения больницы Ихилов опубликовала в facebook пост, посвященный традиционным празднованиям карнавала Пурим на на Кикар Ха-Медина в Тель-Авиве.

Бар-Карма пишет: “После полудня привезли первую пьяную девочку - плачущую, орущую, матерящуюся, плюющую на других детей и персонал. И потом пришли ее родители - и все мы улыбались и старалисьт проявить как можно больше заботы. И потом привезли еще одну девочку, и еще, и еще...Врачи MADA, выгружавшие их говорили: Вы не представляете себе, что там творится. Они валяются на улицах, как мухи. И я, видевшая кое-что за долгие годы работы в педиатрическом отделении, почувствовала, что что-то внутри меня сломалось”.

Медсестра продолжила: “Этот карнавал Пурим превратился в банкет для 13-летних. По пути домой я видела их, возбужденных детей, пьяных, прыгающих на проезжую часть, блюющих и мочащихся во всех направлениях. Я требую, чтобы кто-то взял на себя ответственность за карнавал Пурим в Тель-Авиве. Я хочу, чтобы кого-то наказали, я хочу, чтобы организовали комиссию расследования”.

По данным полиции, 53 участникам карнавала “была оказана медицинская помощь” и шесть человек были задержаны за продажу алкоголя несовершеннолетним.
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