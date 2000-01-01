Активистка FEMEN оголилась перед Сильвио Берлускони
Полуобнаженная активистка движения Femen попыталась помешать бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, когда тот пришел в избирательный участок, чтобы проголосовать на проходящих сегодня в этой стране парламентских выборах.
Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Corriere della Sera.
По данным издания, девушка, взобравшись на стол избирательной комиссии, несколько раз прокричала: "Берлускони, твое время истекло!" Аналогичный лозунг был написан у нее на груди.
Инцидент продолжался около минуты.
Сам экс-премьер Италии улыбнулся, а активистку задержала полиция.
В интервью журналистам Берлускони заявил, что ничего особенного не заметил.