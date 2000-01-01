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Активистка FEMEN оголилась перед Сильвио Берлускони | Фото:04.03 21:08   MIGnews.com

Активистка FEMEN оголилась перед Сильвио Берлускони

Полуобнаженная активистка движения Femen попыталась помешать бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, когда тот пришел в избирательный участок, чтобы проголосовать на проходящих сегодня в этой стране парламентских выборах.

Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, девушка, взобравшись на стол избирательной комиссии, несколько раз прокричала: "Берлускони, твое время истекло!" Аналогичный лозунг был написан у нее на груди.

Инцидент продолжался около минуты.

Сам экс-премьер Италии улыбнулся, а активистку задержала полиция.

В интервью журналистам Берлускони заявил, что ничего особенного не заметил.
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