04.03 21:08 MIGnews.com

Активистка FEMEN оголилась перед Сильвио Берлускони

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Полуобнаженная активистка движения Femen попыталась помешать бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, когда тот пришел в избирательный участок, чтобы проголосовать на проходящих сегодня в этой стране парламентских выборах.Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает Corriere della Sera.По данным издания, девушка, взобравшись на стол избирательной комиссии, несколько раз прокричала: "Берлускони, твое время истекло!" Аналогичный лозунг был написан у нее на груди.Инцидент продолжался около минуты.Сам экс-премьер Италии улыбнулся, а активистку задержала полиция.В интервью журналистам Берлускони заявил, что ничего особенного не заметил.