04.03 17:11 MIGnews.com

Иерусалим: задержаны "вешальщики" кукол в виде солдат

שוטרים הסירו ממבנה בשכונת מאה שערים בירושלים בובה בדמות חייל שנתלתה במקום. מבדיקה ראשונית עולה כי הייתה ספוגה בחומר דליק, ככל הנראה במטרה להציתה בהמשך. נפתחה חקירה pic.twitter.com/inbCI9a21i — משטרת ישראל (@IL_police) 2 марта 2018 г.

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В воскресенье, 4 марта, полиция задержала подозреваемых в повешении кукол в виде солдат в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel.Речь идет о двоих жителях столицы в возрасте 40 лет.Напомним, в минувшую пятницу, полиция обнаружила в Иерусалиме три повешенные куклы в виде солдат: в квартале Меа Шеарим и на улицах Хаим Озер и Маавар а-Митла. Одна из кукол была пропитана горючим веществом, чтобы поджечь ее.Отметим, что эти акции проходят на фоне коалиционного шантажа со стороны ультраортодоксальных партий, которые требуют от остальных участников коалиции поддержать закон, приравнивающий изучение Торы к службе в армии, угрожая в противном случае провалить голосование по госбюджету.