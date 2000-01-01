04.03 16:53 MIGnews.com

В деревне Бильин задержан гражданин Германии

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В пятницу во время демонстраций в деревне Бильин возле Рамаллы был задержан 24-летний гражданин Германии.Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает The Times of Israel.Он подозревается в том, что бросал камни в разделительный забор и в солдат ЦАХАЛа.По данным издания, в ходе допроса подозреваемый признал свою причастность к этому преступлению. Мировой суд в Иерусалиме продлил его арест до понедельника, 5 марта."Расследование продолжается и предпринимаются шаги для депортации подозреваемого из Израиля", - говорится в заявлении полиции.