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В деревне Бильин задержан гражданин Германии | Фото:04.03 16:53   MIGnews.com

В деревне Бильин задержан гражданин Германии

В пятницу во время демонстраций в деревне Бильин возле Рамаллы был задержан 24-летний гражданин Германии.

Об этом в воскресенье, 4 марта сообщает The Times of Israel.

Он подозревается в том, что бросал камни в разделительный забор и в солдат ЦАХАЛа.

По данным издания, в ходе допроса подозреваемый признал свою причастность к этому преступлению. Мировой суд в Иерусалиме продлил его арест до понедельника, 5 марта.

"Расследование продолжается и предпринимаются шаги для депортации подозреваемого из Израиля", - говорится в заявлении полиции.
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