04.03 14:25 MIGnews.com
Атаковавший в Акко сбил солдат получив штраф за вождение
Начальник станции полиции Акко Янив Ронен сообщил, что личность атаковавшего солдат и полицейского МАГАВа установлена. Речь идет об известном полиции человеке с криминальным прошлым.
По данным начального расследования, водитель сбил солдат и полицейского после того, как получил штраф за нарушение правил дорожного движения.
Речь идет об израильском арабе с севера страны.
Штраф был выписан за парковку на месте, предназначенном для машин инвалидов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии