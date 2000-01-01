04.03 14:25 MIGnews.com

Атаковавший в Акко сбил солдат получив штраф за вождение

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Начальник станции полиции Акко Янив Ронен сообщил, что личность атаковавшего солдат и полицейского МАГАВа установлена. Речь идет об известном полиции человеке с криминальным прошлым.По данным начального расследования, водитель сбил солдат и полицейского после того, как получил штраф за нарушение правил дорожного движения.Речь идет об израильском арабе с севера страны.Штраф был выписан за парковку на месте, предназначенном для машин инвалидов.