15 тысяч детей смогли сбежать из Мосула

Около 15 тысяч детей покинули западную часть иракского Мосула за прошлую неделю. Такие данные приводит ЮНИСЕФ.
Вместе со своими семьями, а иногда и в одиночку они бегут в ближайшие города. Там их размещают в лагерях для беженцев. Однако всем места не хватает. Те же, кто остался в осажденном Мосуле, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Коридоров для эвакуации населения до сих пор нет. Боевики, по данным Красного Креста, применяют в городе химоружие. Как сообщает "Россия 24", из-за таких атак пострадали, как минимум, 12 человек.
Также накануне стало известно, что четырнадцать мирных жителей погибли в результате удара так называемой международной коалиции во главе с США. Об этом сообщает новостной портал Shafaq News. Впрочем, комментариев на этот счет из Багдада и Вашингтона пока не поступало.