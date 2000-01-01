04.03 13:24 MIGnews.com

Обокрали дом футболиста Терри, узнав об отпуске из соцсетей

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Особняк легендарного английского футболиста Джона Терри ограблен. Воры узнали, что защитник клуба "Челси" находится с супругой в отпуске, увидев фотографии в социальных сетях. Кроме того, Терри ранее выкладывал в Instagram фотографии предметов, находящихся в его доме – эти предметы и были украдены.Джон Терри и его жена были в отпуске на лыжном курорте в Дубае, передает ТАСС. Грабители обошли систему безопасности. Вернувшись с отдыха, Терри и его супруга Тони были потрясены: пропали предметы, стоимость которого составляет тысячи фунтов. Для охраны поместья Терри нанял дополнительную службу безопасности.Особняк футболиста, купленный им за пять миллионов фунтов у гольфиста Колина Монтгомери в 2014 году, находится в графстве Суррей. В доме десять спален, подземный аквариум, кинотеатр на 34 места.Аккаунты супругов Терри в соцсетях открыты для публичного просмотра. На Джона подписаны более трех миллионов человек, на Тони – 77 тысяч.