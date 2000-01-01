05.03 07:14 MIGnews.com

Названа возможная причина крушения сирийского самолета

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Истребитель ВВС Сирии мог потерпеть крушения из-за технической неисправности, согласно информации сирийского военного источника."Это далеко не новый самолет. Версия о технических проблемах является приоритетной", - заявил он.По словам источника, по предварительным данным, самолет не был сбит с земли. Напомним, что в субботу, 4 марта, сирийский военный самолет потерпел крушение близ сирийско-турецкой границы, пилот катапультировался.На данный момент местонахождение пилота неизвестно.По предварительным данным, речь идет о сирийском истребителе МиГ-21.