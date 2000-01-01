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Названа возможная причина крушения сирийского самолета | Фото: Thinkstock05.03 07:14   MIGnews.com

Названа возможная причина крушения сирийского самолета

Истребитель ВВС Сирии мог потерпеть крушения из-за технической неисправности, согласно информации сирийского военного источника.

"Это далеко не новый самолет. Версия о технических проблемах является приоритетной", - заявил он.

По словам источника, по предварительным данным, самолет не был сбит с земли. Напомним, что в субботу, 4 марта, сирийский военный самолет потерпел крушение близ сирийско-турецкой границы, пилот катапультировался.

На данный момент местонахождение пилота неизвестно.

По предварительным данным, речь идет о сирийском истребителе МиГ-21.
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