04.03 20:57 MIGnews.com

Военный самолет САР потерпел крушение на юге Турции

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Самолет военно-воздушных сил Сирии потерпел крушение на юге Турции в субботу, 4 марта. Данную информацию подтвердил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Об этом сообщает Hurriyet.Ранее сообщалось, что члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" сбили самолет правительственных сил Сирии МиГ-21 в провинции Идлиб. Однако подтверждений данной информации не поступало.Согласно информации ряда СМИ, пилот успел катапультироваться и приземлился на территории Турции в провинции Хатай."Военный самолет, который упал в турецкой провинции Хатай, принадлежит Сирии", — заявил премьер.