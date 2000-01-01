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Пилот ВВС Британии уволен из-за инцидента над Черным морем | Фото: Thinkstock04.03 18:29   MIGnews.com

Пилот ВВС Британии уволен из-за инцидента над Черным морем

Пилота военно-воздушных сил Великобритании Эндрю Таунсенда уволили после того, как он создал опасную ситуацию над Черным морем. Такое решение принял военный суд Уилтшира.

Инцидент произошел на борту самолета Voyager, направляющегося с базы британских ВВС "Брайз Нортон" в Афганистан два года назад (9 февраля, 2014 года – ред.). На борту находились 198 человек.

Сообщается, что лейтенант Таунсенд, увлекающийся фотографией, оставил свой фотоаппарат на подлокотнике. В какой-то момент устройство упало на один из рычагов, отвечающий за автопилот, который в результате был выключен.

Самолет начал резкое снижение и за 30 секунд "провалился" на 1,34 км. К счастью, 49-летнему пилоту удалось взять ситуацию под контроль и выровнять лайнер. В результате инцидента 15 человек были травмированы, включая второго пилота.

Уточняется, что на момент происшествия его не было в кабине.

Эндрю Таунсенд признал свою вину в халатности при исполнении служебных обязанностей. Военный суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы условно, пишет BBC News.
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