04.03 16:51 MIGnews.com

В Финляндии прошел марш против беженцев

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В Финляндии жители устроили акцию в знак протеста приема беженцев в своей стране. Демонстранты прошли мимо стихийного лагеря беженцев, который расположен на Вокзальной площади Хельсинки.Об этом вещает видеоагентство Ruptly.Противники нелегальных мигрантов держали в руках плакаты с надписями "Финны и родина – прежде всего". Один из демонстрантов заявил: "В наших действиях нет никакого расизма. Мы просто живем тут и это наша страна. Это мой родной город. Я не хочу, чтобы было как в Швеции и чтобы нелегалы бегали по улицам".Как известно, на Вокзальной площади несколько дней назад беженцы разбили стихийный лагерь мигрантов. Кроме этого они протестуют против высылки на свою родину.