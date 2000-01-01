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скриншот с видео04.03 16:51   MIGnews.com

В Финляндии прошел марш против беженцев

В Финляндии жители устроили акцию в знак протеста приема беженцев в своей стране. Демонстранты прошли мимо стихийного лагеря беженцев, который расположен на Вокзальной площади Хельсинки.

Об этом вещает видеоагентство Ruptly.

Противники нелегальных мигрантов держали в руках плакаты с надписями "Финны и родина – прежде всего". Один из демонстрантов заявил: "В наших действиях нет никакого расизма. Мы просто живем тут и это наша страна. Это мой родной город. Я не хочу, чтобы было как в Швеции и чтобы нелегалы бегали по улицам".

Как известно, на Вокзальной площади несколько дней назад беженцы разбили стихийный лагерь мигрантов. Кроме этого они протестуют против высылки на свою родину.
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