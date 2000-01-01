04.03 14:30 MIGnews.com

Семьи жертв рейса MH370 не прекратят поиски самолета

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Семьи пассажиров пропавшего самолета Malaysia Airlines рейса MH370 в субботу, 4 марта, начали кампанию частного финансирования поисков самолета.Самолет рейса MH370, на борту которого находились 239 человек, пропали без вести на пути из Куала-Лумпур в Пекин почти три года назад, 8 марта 2014 года.Австралия, Малайзия и Китай совместно отменили двухлетний подводный поиск самолета в январе.Грейс Натан, адвокат из Малайзии, чья мать, Энн Дейзи, была на самолете, сказал, что семьи надеются привлечь $ 15 млн для финансирования первоначального поиска к северу от предыдущей области поиска."Мы не будем начинать сбор средств, пока мы не уверены, что правительства не собираются возобновить поиск и пока текущие данные не были полностью рассмотрены и проанализированы", - сказала она на старте кампании в Куала-Лумпур.Три правительства заявили, что они возобновят поиск, если возникнет какое-либо убедительное доказательство о местонахождении самолета.