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Семьи жертв рейса MH370 не прекратят поиски самолета | Фото: Thinkstock04.03 14:30   MIGnews.com

Семьи жертв рейса MH370 не прекратят поиски самолета

Семьи пассажиров пропавшего самолета Malaysia Airlines рейса MH370 в субботу, 4 марта, начали кампанию частного финансирования поисков самолета.

Самолет рейса MH370, на борту которого находились 239 человек, пропали без вести на пути из Куала-Лумпур в Пекин почти три года назад, 8 марта 2014 года.

Австралия, Малайзия и Китай совместно отменили двухлетний подводный поиск самолета в январе.

Грейс Натан, адвокат из Малайзии, чья мать, Энн Дейзи, была на самолете, сказал, что семьи надеются привлечь $ 15 млн для финансирования первоначального поиска к северу от предыдущей области поиска.

"Мы не будем начинать сбор средств, пока мы не уверены, что правительства не собираются возобновить поиск и пока текущие данные не были полностью рассмотрены и проанализированы", - сказала она на старте кампании в Куала-Лумпур.

Три правительства заявили, что они возобновят поиск, если возникнет какое-либо убедительное доказательство о местонахождении самолета.
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