Лидеры еврейской общины США встретились с директором ФБР
Лидеры еврейской общины встретились с директором ФБР после того, как мужчина был арестован из-за угроз, по меньшей мере, 8 еврейским учреждениям по всей стране и штаб-квартире Антидиффамационной лиги в Нью-Йорке.
Ассоциация Еврейских объединенных центров Северной Америки сообщила, что встреча включала обсуждение угроз, направленных против еврейских учреждений в течение последних двух месяцев.
Ассоциация также отметила, что еврейская община глубоко благодарна ФБР за "экстраординарные усилия". Представители ЕОЦ покинули заседание "с наивысшим доверием", что агентство будет работать, чтобы решить этот вопрос в ближайшее время.
Напомним, что бывший журналист был арестован из-за представляемой им угрозы еврейским общинным центрам в пятницу, 3 марта. 31-летний Хуан Томпсон "якобы вызвал хаос, затратив сотни часов полиции и правоохранительных ресурсов", как заявил комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.
Прокуроры Нью-Йорка заявили, что он "преследовал свою бывшую возлюбленную". Житель штата Миссури стоит, якобы, за 8 из около 100 угроз еврейским общинным центрам (ЕОЦ) в этом году.