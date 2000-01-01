04.03 11:58 MIGnews.com

Лидеры еврейской общины США встретились с директором ФБР

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Лидеры еврейской общины встретились с директором ФБР после того, как мужчина был арестован из-за угроз, по меньшей мере, 8 еврейским учреждениям по всей стране и штаб-квартире Антидиффамационной лиги в Нью-Йорке.Ассоциация Еврейских объединенных центров Северной Америки сообщила, что встреча включала обсуждение угроз, направленных против еврейских учреждений в течение последних двух месяцев.Ассоциация также отметила, что еврейская община глубоко благодарна ФБР за "экстраординарные усилия". Представители ЕОЦ покинули заседание "с наивысшим доверием", что агентство будет работать, чтобы решить этот вопрос в ближайшее время.Напомним, что бывший журналист был арестован из-за представляемой им угрозы еврейским общинным центрам в пятницу, 3 марта. 31-летний Хуан Томпсон "якобы вызвал хаос, затратив сотни часов полиции и правоохранительных ресурсов", как заявил комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.Прокуроры Нью-Йорка заявили, что он "преследовал свою бывшую возлюбленную". Житель штата Миссури стоит, якобы, за 8 из около 100 угроз еврейским общинным центрам (ЕОЦ) в этом году.