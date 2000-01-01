04.03 11:30 MIGnews.com

Эрдоган обвинил журналиста в работе на спецслужбы Германии

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Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган ответил на возмущение Берлина из-за ареста в Турции немецкого журналиста, сказав, что журналист был "немецким агентом" и членом Рабочей Партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической группировкой."Это не потому, что был арестован корреспондент издания Die Welt", - сказал Эрдоган на церемонии награждения в Стамбуле."Это потому, что этот человек прятался в посольстве Германии на протяжении месяца и был членом РПК и немецким агентом. Когда мы сказали им передать его суду, они отказались", - отметил он.Напомним, что ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по этой же причине заявил, что Германия выступает "пособником терроризма", потому что предоставляет убежище разыскиваемым в Турции преступникам, передает газета Daily Sabah.