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В Иордании казнили 15 человек | Фото: Thinkstock04.03 10:49   MIGnews.com

В Иордании казнили 15 человек

Иордания казнила 15 человек в субботу, 4 марта, в том числе 10 осужденных по обвинению в терроризме, как заявил представитель правительства Мохаммад аль Момани в субботу, 4 марта.

Аль Момани сообщил, что среди расстрелянных был один человек, который был признан виновным в гибели пяти сотрудников службы безопасности.

Еще 5 казненных были вовлечены в нападения в городе Ирбид в прошлом году, которые привели к гибели семи боевиков и одного сотрудника полиции, в то время как остальные были связаны отдельными инцидентами, вплоть до 2003 года.

Также 5 других заключенных казнили за изнасилования и сексуальные посягательства.

Правительство Иордании восстановила смертный приговор через повешение в 2014 году после того, как ввело мораторий на смертную казнь в период с 2006 по 2014 год.
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