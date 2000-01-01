04.02 08:25 MIGnews.com

Хареди обвинен в инцесте

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что израильская полиция арестовала 21-летнего хареди по подозрению в инцесте в отношении двух его несовершеннолетних сестер.14-летняя сестра арестованного на прошлой неделе перенесла сложную операцию после выкидыша, случившегося в результате изнасилования.Следователи сейчас ожидают получения результатов анализа ДНК для подтверждения вины задержанного.14-летняя сестра на следствии рассказала о том, что ее старшая, 17-летняя сестра рассказывала ей о том, что подвергалась сексуальному насилию со стороны брата.Адвокаты подозреваемого заявили, что “на настоящий момент речь идет не более, чем о подозрениях”, и они, как и полиция, ожидают результатов анализов. Они также потребовали от суда немедленно послать подозреваемого на психиатрическую экспертизу.