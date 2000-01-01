Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Хареди обвинен в инцесте 04.02 08:25   MIGnews.com

Хареди обвинен в инцесте

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что израильская полиция арестовала 21-летнего хареди по подозрению в инцесте в отношении двух его несовершеннолетних сестер.

14-летняя сестра арестованного на прошлой неделе перенесла сложную операцию после выкидыша, случившегося в результате изнасилования.

Следователи сейчас ожидают получения результатов анализа ДНК для подтверждения вины задержанного.

14-летняя сестра на следствии рассказала о том, что ее старшая, 17-летняя сестра рассказывала ей о том, что подвергалась сексуальному насилию со стороны брата.

Адвокаты подозреваемого заявили, что “на настоящий момент речь идет не более, чем о подозрениях”, и они, как и полиция, ожидают результатов анализов. Они также потребовали от суда немедленно послать подозреваемого на психиатрическую экспертизу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:18
В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:53
Хаим Кац получил иммунитет
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus