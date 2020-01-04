Трагедия в лифте Тель-Авива: семьи жертв подают в суд

Тем временем, в муниципалитете Тель-Авива ответили, что в день стихийного бедствия придерживались всех необходимых процедур.
"Здание получило все необходимые разрешения. Поведение властей и ужасная трагедия никак не связаны. Поскольку полиция проводит расследование по данному делу, нам запрещено предоставлять дополнительную информацию", – отметили в ведомстве.
Напомним, что трагедия произошла в январе во время сильного шторма, накрывшего Израиль. Лифт опустился на затопленную парковку, и двое молодых людей уже не смогли из него выбраться. Спасатели распилили крышу лифта, чтобы эвакуировать людей.
Первым удалось достать Шошани, которого в критическом состоянии доставили в медицинский центр "Шиба", где медики констатировали смерть мужчины. Вскоре была обнаружена и Арари, которую доставили в больницу "Ихилов", но медикам не удалось спасти ее спасти.