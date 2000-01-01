В Индии арестован израильтянин с 2,5 кг гашиша

По сообщениям в израильских СМИ 42-летний житель Иерусалима был снят с автобуса полицией в районе Мамнали. При нем нашли 2,5 кг гашиша.
Предполагается. что израильтянина сдал полиции драгдилер, продавший ему гашиш.
В случае, если израильтянина признаю виновным в торговле наркотиками ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В последние годы индийские власти обнаружили феномен активной торговли наркотиками среди израильских туристов. Полиция начала кампанию по его искоренению, и только за прошлый год за торговлю гашишем было арестовано 12 израильтян.