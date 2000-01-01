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В Индии арестован израильтянин с 2,5 кг гашиша 04.02 07:29   MIGnews.com

В Индии арестован израильтянин с 2,5 кг гашиша

По сообщениям в израильских СМИ 42-летний житель Иерусалима был снят с автобуса полицией в районе Мамнали. При нем нашли 2,5 кг гашиша.

Предполагается. что израильтянина сдал полиции драгдилер, продавший ему гашиш.

В случае, если израильтянина признаю виновным в торговле наркотиками ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В последние годы индийские власти обнаружили феномен активной торговли наркотиками среди израильских туристов. Полиция начала кампанию по его искоренению, и только за прошлый год за торговлю гашишем было арестовано 12 израильтян.


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