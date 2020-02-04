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Германия: суд отказался убрать антисемитский барельеф | Фото:05.02 11:11   MIGnews.com

Германия: суд отказался убрать антисемитский барельеф

Немецкий апелляционный суд отклонил иск на принудительный демонтаж 700-летней антисемитской скульптуры в церкви, в которой проповедовал инициатор Реформации Мартин Лютер.

Об этом сообщает Associated Press.

Скульптура под названием Judensau (еврейская свинья) в церкви города Виттенберг является одной из более чем 20 подобных реликвий средневековья, которые до сих пор "украшают" церкви в ФРГ и других странах Европы.

Истец Михаэль Дуэльман заявил, что скульптура является "клеветническим оскорблением еврейского народа". Он предложил убрать барельеф из церкви и поместить его в близлежащий музей Лютера.

Апелляционный суд ответил, что с добавлением памятного и информативного знака статуя стала "частью ансамбля", который "не обязательно является оскорбительным".

Дуэльман после вынесения вердикта пообещал подать апелляцию в Федеральный суд и передать дело в Европейский суд по правам человека в случае необходимости. Немец был разочарован решением, однако остался доволен дебатами, которые вызвал его иск в протестантской церкви.

Так, на расположенном на высоте около четырех метров барельефе изображены люди, которых можно идентифицировать как евреев. Они кормятся молоком свиньи, в то время, как раввин держит животное за хвост. В 1570 году, после Реформации, была добавлена надпись, относящаяся к антиеврейскому трактату Мартина Лютера.


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