Германия: суд отказался убрать антисемитский барельеф

Скульптура под названием Judensau (еврейская свинья) в церкви города Виттенберг является одной из более чем 20 подобных реликвий средневековья, которые до сих пор "украшают" церкви в ФРГ и других странах Европы.
Истец Михаэль Дуэльман заявил, что скульптура является "клеветническим оскорблением еврейского народа". Он предложил убрать барельеф из церкви и поместить его в близлежащий музей Лютера.
Апелляционный суд ответил, что с добавлением памятного и информативного знака статуя стала "частью ансамбля", который "не обязательно является оскорбительным".
Дуэльман после вынесения вердикта пообещал подать апелляцию в Федеральный суд и передать дело в Европейский суд по правам человека в случае необходимости. Немец был разочарован решением, однако остался доволен дебатами, которые вызвал его иск в протестантской церкви.
Так, на расположенном на высоте около четырех метров барельефе изображены люди, которых можно идентифицировать как евреев. Они кормятся молоком свиньи, в то время, как раввин держит животное за хвост. В 1570 году, после Реформации, была добавлена надпись, относящаяся к антиеврейскому трактату Мартина Лютера.