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Смерть Теко: офицер обвиняется в убийстве по неосторожности | Фото:04.02 16:55   MIGnews.com

Смерть Теко: офицер обвиняется в убийстве по неосторожности

Офицер полиции, застреливший в прошлом году 19-летнего израильтянина эфиопского происхождения Соломона Теко, обвинен в убийстве по неосторожности.

Об этом стало известно во вторник, 4 февраля, после слушания в окружном суде Хайфы, передает The Times of Israel.

В Министерстве юстиции заявили, что решение было принято "после тщательного изучения доказательств, обстоятельств дела и требований, поданных в ходе слушания".

Максимальным наказанием за убийство по неосторожности является тюремное заключение на три года. Приговор пока не был объявлен.

Напомним, что инцидент в Кирьят-Хаим, в результате которого был убит Теко, произошел 1 июля. Он привел к массовым протестам эфиопской общины по всей стране и многочисленным случаям насилия, анархии и вандализма.

Полицейский утверждал, что действовал в порядке самообороны. Одновременно были получены данные баллистической экспертизы, подтверждающие слова офицера о том, что он стрелял в землю, а пуля рикошетом попала подростку в грудь.


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